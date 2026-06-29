Polizei Münster

POL-MS: 22-Jähriger greift Mitarbeiter in Pizzeria und Polizisten an - vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Sonntagabend (28.06., 20:15 Uhr) haben Polizisten einen 22-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem er in einer Pizzeria am Pleistermühlenweg randaliert hatte. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Nachdem der Niederländer die Pizzeria betreten hatte, pöbelte er zunächst herum, beleidigte Personal und randalierte in dem Lokal. Dabei schmiss er unter anderem Gegenstände umher und versuchte, einen Mitarbeiter mit einer Glasflasche auf den Kopf zu schlagen. Zwei weitere Angestellte griffen ein, woraufhin sich die körperliche Auseinandersetzung vor die Pizzeria verlagerte. Dabei verletzten sich die vier Männer leicht.

Bei Eintreffen der alarmierten Beamten verhielt sich der 22-Jährige weiterhin aggressiv. Zur Feststellung seiner Personalien fuhren sie mit ihm zu einer Polizeiwache. Während der Fahrt leistete der Niederländer mehrfach massiven Widerstand. Er versuchte, die Polizisten zu bespucken und sie mit Kopf- und Kniestößen anzugehen. Die Beamten setzten daraufhin zweimal das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) im Kontaktmodus ein, woraufhin sich der Mann beruhigte. Durch die Widerstandshandlungen erlitt der 22-Jährige weitere leichte Verletzungen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ein Arzt entnahm dem 22-Jährigen mehrere Blutproben. Polizisten behandelten ihn erkennungsdienstlich und nahmen ihn vorläufig fest.

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