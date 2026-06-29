Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße 511 und Autobahn 42 - 50 Personen am Steuer zu schnell

Recklinghausen / Herne / Münster (ots)

Am vergangenen Wochenende (27.06. und 28.06.) haben Polizisten der Autobahnpolizei Recklinghausen auf der Landstraße 511 und der Autobahn 42 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Auf der Landstraße 511 bei Recklinghausen fuhren in eineinhalb Stunden insgesamt 30 Personen zu schnell. 29 von ihnen erwartet eine Strafe im Bußgeldbereich, eine Person zahlte ein Verwarngeld vor Ort.

Bereits Mitte Juni kontrollierten Polizisten auf der L 511 die Geschwindigkeit. Damals waren 37 Personen zu schnell unterwegs. (Siehe hierzu die Pressemitteilung "Geschwindigkeitsmessung auf der Landstraße 511 in Recklinghausen - 37 Geschwindigkeitsverstöße in eineinhalb Stunden", ots vom 15.06., 15:12 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6294791)

Am Sonntag (28.06.) erfolgte eine weitere etwa eineinhalbstündige Kontrolle auf der A 42 im Bereich Kreuz Herne in Fahrtrichtung Duisburg. Bei dieser Kontrolle stellten die Beamten 20 Geschwindigkeitsverstöße fest, von denen sämtliche im Bußgeldbereich lagen.

Besonders gravierend war der Verstoß eines 21-jährigen Fahrzeugführers aus Dortmund, der bei erlaubten 60 km/h mit 147 km/h - vor Toleranzabzug - gemessen wurde. Im Kontrollverlauf stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch ein weiterer 26-jähriger Autofahrer aus Dortmund war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Geschwindigkeit ist und bleibt eine der Hauptunfallursachen. Deshalb appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. Für Ihre eigene Sicherheit und die aller anderen Verkehrsteilnehmer.

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