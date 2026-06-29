Polizei Münster

POL-MS: Tasche am Lenker transportiert - Fahrradfahrer nach Sturz mit geklautem Rad leicht verletzt

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (26.06., 08:10 Uhr) ist ein 25-Jähriger auf der Wolbecker Straße von seinem Fahrrad gestürzt, nachdem sich seine mitgeführte Tasche augenscheinlich im Vorderreifen verknotet hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 25-Jährige auf dem Radweg der Wolbecker Straße stadteinwärts, als er von seinem Rad stürzte. Die Tasche des Radfahrers, die er am Lenker des Fahrrads mitgeführt hatte, hatte sich augenscheinlich in den Speichen des Vorderrads verknotet und den 25-Jährigen zu Fall gebracht.

Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Radfahrer in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme gab der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit an, dass das Fahrrad nicht ihm gehöre und er dieses zuvor unverschlossen gefunden habe. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl.

Die Polizei rät, Taschen und andere Gegenstände auf dem Fahrrad in dafür vorgesehenen Behältern, zum Beispiel in Fahrradkörben oder Fahrradtaschen, zu transportieren.

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