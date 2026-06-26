Polizei Münster

POL-MS: Fahrradunfall an der Elsässer Straße - 8-Jähriger verletzt - Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Münster (ots)

Nachdem ein 8-jähriges Kind am Samstagmorgen (20.06., 07.26 Uhr) an der Elsässer Straße Ecke Saarbrücker Straße bei einem Fahrradunfall verletzt worden ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem unbekannten jugendlichen Radfahrer und weiteren Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 8-Jährige auf seinem Rad auf der Saarbrücker Straße in Richtung Elsässer Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem unbekannten Radfahrer, der auf der Elsässer Straße unterwegs war. Einige Ersthelfer kümmerten sich um den gestürzten, leicht verletzten Jungen. Der unbekannte Radfahrer stürzte nach Zeugenangaben nicht, sah sich aber kurz um und setzte seine Fahrt fort. Er soll im jugendlichen Alter sein und einen Helm getragen haben.

Die Polizei bittet nun den unbekannten Unfallbeteiligten sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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