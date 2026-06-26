Polizei Münster

POL-MS: Nach Raub im September in Angelmodde - Täter per Öffentlichkeitsfahndung gesucht

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Münster (ots)

Nachdem am frühen Abend des 11.09.2025 (18:15 Uhr) sechs bislang unbekannte Täter einen damals 17-Jährigen körperlich angegriffen und anschließend seiner Tasche beraubt haben, sucht die Polizei die Unbekannten nun mit Fotos.

Der 17-Jährige ging zum Tatzeitpunkt von der Haltestelle "Am Blaukreuzwäldchen" in Angelmodde über die Straße Am Blaukreuzwäldchen, als eine vierköpfige Personengruppe auf ihn zukam. Er wechselte die Straßenseite, woraufhin das Quartett ihm folgte und in ein Gebüsch stieß. Dort schlugen und traten sie den Jugendlichen gegen die Rippen und den Kopf. Die Täter griffen dann seine Einkaufstüte und flüchteten. Ermittlungen ergaben, dass insgesamt sechs Personen an der Tat beteiligt waren.

Die Polizei Münster sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Münster hat die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Nähere Informationen sowie die Fahndungsfotos finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/207844.

Wer kann Hinweise zu den Gesuchten geben?

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Münster telefonisch unter der Rufnummer (0251) 275-0 und auf jeder Polizeiwache entgegen.

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