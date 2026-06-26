Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 01.07. - Thema: Transportbegleitung

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt am kommenden Mittwoch (01.07., 17 Uhr) zum Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Die Firma "Sommer" aus Hörstel wird zum Thema Transportbegleitung berichten und im Anschluss für weitere Fragen zur Verfügung stehen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Weitere Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

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