Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad in Handorf - 45-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Am späten Montagnachmittag (22.06., 17:46 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Hobbeltstraße in Handorf gekommen, bei dem ein 45-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden ist.

Nach ersten Erkenntnissen war der 45-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Handorfer Straße unterwegs und bog nach rechts auf die Hobbeltstraße ab. Hier endet der Fahrradweg und führt auf der Straße weiter. Der 45-Jährige fuhr auf die Straße und kollidierte dort mit dem neben ihm in die gleiche Richtung fahrenden Auto eines 61-Jährigen. Der 45-Jährige stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hobbeltstraße im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise gesperrt werden.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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