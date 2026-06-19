Polizei Münster

POL-MS: Infostand auf dem Wochenmarkt am Dom - Polizei Münster berät zum Einbruchschutz

Münster (ots)

Die Polizei lädt Interessierte am Mittwoch (24.06.) zu ihrem Infostand auf dem Wochenmarkt am Dom ein, sich in der Zeit von 10:30 Uhr bis 14:00 Uhr zum Thema "Wohnungs- und Kellereinbruch und wie schütze ich mich davor" beraten zu lassen.

Wenn es zu einem Einbruch in den eigenen vier Wänden kommt, ist es für die Betroffenen ein Schock. Eindringen in die Privatsphäre, ein verlorenes Sicherheitsgefühl oder psychische Folgen können nach einem Einbruch auftreten. Häufig machen die psychischen Folgen mehr zu schaffen, als der Verlust von rein materiellen Sachen. Die Einbrecher wollen schnell in Häuser und Wohnungen einsteigen. Hier ist eine gute Sicherung relevant und bedeutet Verzögerung für den Täter. Außerdem steigt das Risiko, für ihn bemerkt zu werden.

Für diese und weitere Informationen zum Thema "Wohnungseinbruch und wie schütze ich mich davor?" kommen Sie gerne zu unserem Infostand auf dem Wochenmarkt.

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