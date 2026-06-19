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Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Radfahrer und E-Scooterfahrerin - Polizei sucht beteiligte Fahrerin und Zeugen

48165 (ots)

Am Dienstag (16.05., 18:02 Uhr) ist es auf der Kanalpromenade auf Höhe der Straße "Im Hain" zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer E-Scooterfahrerin gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach der Beteiligten und Zeugen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein 17-Jähriger mit einem Pedelec auf der Kanalpromenade in Richtung Innenstadt. Die E-Scooterfahrerin beabsichtigte aus der Straße "Im Hain" nach links auf die Kanalpromenade abzubiegen. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeugführer zusammen. Nach einem kurzen Gespräch, setzten beide Personen einvernehmlich ihren Weg fort. Da der 17-Jährige sich bei dem Unfall verletzte und sich anschließend in ärztliche Behandlung begab, sucht die Polizei nun die beteiligte E-Scooterfahrerin und weitere Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 melden.

Die Beteiligte soll etwa 16 bis 17 Jahre alt und etwa 1,62 bis 1,70 Meter groß sein. Zum Unfallzeitpunkt trug sie ein weißes Top und hatte braune Haare. Sie fuhr auf einem schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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