Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrerin flüchtet nach Kollision am Kolde-Ring - Polizei sucht Beteiligte

Münster (ots)

Nachdem es Dienstagmorgen (16.06., 08:15 bis 08:40 Uhr) auf der dem Kolde-Ring zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach einer der Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 26-Jährige auf ihrem Rad auf dem Kolde-Ring in Richtung Aasee unterwegs, als sie auf Höhe einer Bushaltestelle von einer unbekannten Radfahrerin rechts überholt wurde. Dabei touchierte das Rad der Unbekannten den Lenker der 26-Jährigen, sodass sie zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die Unbekannte setzte ihren Weg in Richtung Aasee fort.

Die flüchtige Radfahrerin soll etwa 17 Jahre alt und sehr schlank sein. Sie hatte hellbraune bis dunkelblonde lange Haare und fuhr auf einem Hollandrad.

Die Polizei bittet die gesuchte Radfahrerin und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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