Polizei Münster

POL-MS: "Sicher durch Münster" - Einladung zum Verkehrssicherheitstag

Münster (ots)

Als Teil der Ordnungspartnerschaft "Sicher durch Münster" lädt die Polizei Münster Interessierte am Samstag (20.06.) zu der Veranstaltung "Verkehrssicherheit in der Praxis - Vorbeugen und richtig reagieren" auf der Stubengasse ein.

In der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr informieren verschiedene Ordnungspartner über den Umgang mit Unfällen und stellen präventive Maßnahmen vor. Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster beraten mit einem Infostand über das richtige Verhalten nach einem Unfall und informieren zum aktuellen Bußgeldkatalog.

Außerdem vor Ort: ein Überschlagsimulator der Verkehrswacht Minden, ein Pedelec-Simulator der Verkehrswacht Münster, ein Reaktionszeit-Messgerät, Einsatzfahrzeuge der Polizei Enschede samt Alkoholbus mit integriertem Labor und ein Kindergurtschlitten zur Unfallsimulation. Das DRK Münster frischt mit den Besuchern ihr Wissen um Defibrillatoren und Reanimationsmaßnahmen auf. Außerdem können Interessierte an Übungspuppen ihr Wissen praktisch anwenden und in der Geschäftsstelle des DRK in der Klarissengasse Blut spenden.

Mehr Informationen gibt es auf der Seite der Ordnungspartnerschaft "Sicher durch Münster": https://www.sicher-durch-muenster.de/verkehrssicherheit-in-der-praxis-vorbeugen-und-richtig-reagieren/

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