Polizei Münster

POL-MS: Motorradfahrer stürzt auf A31 bei Bottrop-Kirchhellen - 60-Jähriger schwer verletzt

46244 (ots)

Am Montagmorgen (15.06., 07:36 Uhr) ist ein Motorradfahrer auf der Autobahn 31 bei Bottrop-Kirchhellen gegen eine Mittelschutzplanke geprallt und hat sich dabei schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 60-Jährige mit seinem Motorrad auf dem linken Fahrstreifen der A31 in Fahrtrichtung Bottrop. Im Bereich der Anschlussstelle Kirchhellen prallte der Raesfelder aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke. Daraufhin schleuderte er mit seinem Kraftrad auf den rechten Seitenstreifen und kamen dort zum Stoppen. Die Fahrbahn der A31 in Fahrtrichtung Bottrop war für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 08:14 Uhr vollständig gesperrt.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

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