Polizei Münster

POL-MS: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs - Polizei stoppt Pkw-Fahrerin auf der B51

Münster (ots)

Beamte der Polizei Münster haben am vergangenen Mittwoch (10.06., 11.24 Uhr) eine 21-jährige Münsteranerin auf Höhe de Mondstraße gestoppt, die mit ihrem Pkw mehr als doppelt so schnell wie erlaubt auf der Bundesstraße 51 gefahren war.

Den Polizisten war der Mercedes in Fahrtrichtung Warendorf aufgefallen, weil er deutlich zu schnell unterwegs gewesen war. Das Proof-Video-Data-Sytem-Fahrzeug (ProViDa) der Beamten maß eine Geschwindigkeit von 172 km/h, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle auf 70 km/h beschränkt war.

Damit erwartet die Fahrerin nun auch mit Toleranzabzug ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Für diesen Verstoß sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte sowie ein Fahrverbot von drei Monaten vor.

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