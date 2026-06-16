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Polizei Münster

POL-MS: Zwei Radfahrerinnen kollidieren am Dahlweg - Polizei sucht eine der Beteiligten und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am vergangenen Mittwochmorgen (10.06., 08:10 Uhr) auf dem Dahlweg auf Höhe eines Lokals zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach einer der Beteiligten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die gesuchte Radfahrerin auf ihrer Leeze aus einer Einfahrt oder einem Hauseingang. Zeitgleich war eine 38-Jährige mit einem Lastenrad auf dem Dahlweg in Richtung stadtauswärts unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Radfahrerinnen und die Unbekannte stürzte mit ihrem Rad zu Boden. Nach einem kurzen Gespräch verließen beide Frauen einvernehmlich die Örtlichkeit. Im Nachgang stellte sich jedoch heraus, dass das Lastenrad der 38-Jährigen durch den Unfall beschädigt worden war.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der gestürzten Radfahrerin. Sie soll etwa 20 Jahre alt sein und schulterlange, lockige, dunkle Haare haben. Ihr Fahrrad hatte eine mattschwarze Farbe.

Die Polizei bittet die unbekannte Radfahrerin, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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