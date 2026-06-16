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Polizei Münster

POL-MS: Auto schlittert in Böschung - 21-Jähriger leicht verletzt

48155 (ots)

Am Montagmorgen (15.06., 08:15 Uhr) hat ein 21-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen davongetragen, nachdem er in einem Kreisverkehr auf der Münsterstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer auf der Münsterstraße in Wolbeck in Fahrtrichtung Alter Mühlenweg unterwegs und passierte dabei einen Kreisverkehr. Beim Verlassen des Kreisverkehrs geriet sein Pkw ins Schleudern. Der 21-Jährige versuchte gegenzulenken, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einer Laterne, bevor er in einer Böschung rechts neben der Fahrbahn zum Stehen kam.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Münsteraner in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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