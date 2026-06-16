Polizei Münster

POL-MS: Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen - Polizei nimmt 40-jährigen polizeibekannten Mann in Gewahrsam

Münster (ots)

Am Freitagabend (12.06., 19:25 Uhr) hat ein 40-Jähriger drei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Münster auf der Bahnhofstraße angegriffen. Polizisten nahmen den Mann anschließend in Gewahrsam.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die drei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes in ihrem Einsatzfahrzeug auf der Bahnhofstraße Streife, als der Tatverdächtige einen Gegenstand durch das geöffnete Beifahrerfenster in den Wagen warf. Als die Mitarbeiter daraufhin ausstiegen und den 40-Jährigen zur Rede stellen wollten, floh dieser zu Fuß. Dabei warf er eine Glasflasche in Richtung seiner Verfolger und verfehlte nur knapp einen der Männer. Das Trio konnte den Flüchtigen jedoch einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei schrie er herum und beruhigte sich auch gegenüber den Polizisten nicht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Zudem gab der polizeibekannte Mann an, am Morgen Drogen konsumiert, und ein Werkzeug, mit dem Drogen zubereitet werden, in das Fahrzeug geworfen zu haben.

Der 40-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes blieben unverletzt. Zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nahmen die Polizisten den 40-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Gewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen.

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