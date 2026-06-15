Polizei Münster

POL-MS: Zwei E-Scooter-Unfälle mit Verletzten - Polizei warnt vor Alkohol im Straßenverkehr

Münster (ots)

Nachdem am vergangenen Wochenende zwei Fahrer alkoholisiert mit jeweils einem E-Scooter verunfallt sind, warnt die Polizei noch einmal vor dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss.

Bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag (13.06., 00:07 Uhr) ist ein 23-jähriger Mann aus Bad Rothenfelde auf der Hafenstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße gestürzt. Ein Zeuge fand den Mann, nachdem er nach bisherigem Stand der Ermittlungen alleine verunfallt war, schwer verletzt auf dem Geh- und Radweg liegend und alarmierte Rettungskräfte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer zeigte einen Wert von 2,26 Promille an.

In der Nacht zu Montag (15.06., 00:10 Uhr) ereignete sich ein weiterer Unfall. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 38-jährige Münsteraner mit einem E-Scooter den Krögerweg und stürzte. Er trug leichte Verletzungen davon. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille.

Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus.

Die Polizei warnt noch einmal: Alkohol im Straßenverkehr und die daraus resultierende Fahruntüchtigkeit können zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter zudem dieselben Grenzwerte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Bei Missachtung drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg. Darüber hinaus darf ein E-Scooter auch nur durch eine Person genutzt werden.

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