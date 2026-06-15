Polizei Münster

POL-MS: 5-Jähriger bei Fahrradunfall an der Hörsterstraße leicht verletzt - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer - Wer kennt das abgebildete Fahrrad?

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Münster (ots)

Nachdem ein 5-jähriger Junge am Donnerstagabend (11.06., 18:00 Uhr) bei einem Unfall mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer an der Ampelkreuzung Hörsterstraße Ecke Promenade leicht verletzt worden ist, ist die Polizei auf der Suche nach dem flüchtigen Unbekannten.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 5-Jährige in Begleitung einer Aufsichtsperson auf seinem Rad auf der Promenade in Richtung Mauritzstraße unterwegs. Auf Höhe der Hörsterstraße fuhr vor den beiden ein Radfahrer, der zunächst einen Schlenker nach links in Richtung Fürstenbergstraße machte. Aus unbekannter Ursache fuhr der Mann dann aber wieder nach rechts und stieß mit dem Jungen zusammen. Der 5-Jährige stürzte und trug leichte Verletzungen davon. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision zunächst weiter. Einige Zeugen und Passanten folgten ihm und stoppten ihn. Sie versuchten ihn festzuhalten, aber der Mann riss sich los und rannte in Richtung Sonnenstraße davon. Sein Fahrrad ließ der Unbekannte bei seiner Flucht zurück. Die eingesetzten Beamten stellten es sicher.

Nach Zeugenangaben war der Radfahrer etwa 30 bis 50 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und hatte einen "südländischen Phänotypus" sowie eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem Mantel mit blauer Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Außerdem trug er mindestens zwei Bauchtaschen.

Die Polizei bittet Personen, die weitere Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrrad geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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