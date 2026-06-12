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Polizei Münster

POL-MS: Eiche blockiert Mondstraße

Münster (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 gegen 11:00 Uhr stürzte eine Eiche auf die Fahrbahn der Mondstraße und blockierte diese vollständig. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und auch größere Sachschäden entstanden nicht. Die Sicherungsmaßnahmen erfolgten umgehend durch die Feuerwehr der Stadt Münster. Die Mondstraße wurde durch die Polizei Münster zwischen der Straße Adlerhorst und der Warendorfer Straße gesperrt. Die Sperrung wird wegen der Baumbeseitigung voraussichtlich mehrere Stunden andauern.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Leitstelle
Telefon: 0251/275-1010
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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