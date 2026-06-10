Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in Kiosk ein - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag (09.06.) auf Mittwoch (10.06.) vor 02:55 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Kiosk auf dem Albersloher Weg in Angelmodde eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Mitarbeiter fanden den Kiosk mit einer aufgehebelten Tür vor. Es fehlte zudem Bargeld.

Ein Postbote beobachtete zwei Männer, die zu Fuß vom Tatort in Richtung Heidestraße liefen. Beide Personen sollen zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein und eine Kopfbedeckung getragen haben. Eine Person war mit einer schwarz glänzenden Steppjacke bekleidet.

Ob die beiden Personen in Tatzusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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