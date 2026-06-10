Polizei Münster

POL-MS: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer - Polizei warnt

Münster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (10.06., 02:58 Uhr) hat eine Streifenwagenbesatzung auf der Weseler Straße einen 18-Jährigen alkoholisiert und mit einem Beifahrer auf einem E-Scooter gestoppt.

Der E-Scooter war auf der Weseler Straße stadteinwärts unterwegs, als einer Streifenwagenbesatzung auffiel, dass sich zwei Personen auf dem Fahrzeug befanden. Der Fahrer nutzte außerdem die gesamte Straße und geriet zeitweise in den Gegenverkehr. Die Beamten stoppten den Fahrer und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Anschließend brachten die Polizisten den Münsteraner für die Entnahme einer Blutprobe zu einer Polizeiwache und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Die Polizei warnt noch einmal: Alkohol im Straßenverkehr und die daraus resultierende Fahruntüchtigkeit kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter zudem dieselben Grenzwerte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Bei Missachtung drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg. Darüber hinaus darf ein E-Scooter auch nur durch eine Person genutzt werden.

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