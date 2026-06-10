Polizei Münster

POL-MS: Unfall nach Verfolgung in Roxel - 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Ein Polizeikradfahrer hat am Montagnachmittag (08.06., 16:29 Uhr) einen 18-jährigen Mann aus Münster nach einem Unfall gestoppt. Er hatte zuvor versucht, sich durch die Flucht mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Der Motorradpolizist beabsichtigte, bei dem Ford eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Havixbecker Straße durchzuführen, und gab dem Fahrer dazu Anhaltezeichen. Daraufhin beschleunigte der Fahrer sein Auto und bog auf die Straße "Im Rüschenfeld" ein. Der Polizist verfolgte den Kleinwagen. Beim Abbiegen auf die Straße "Brookweg" verlangsamte der Pkw kurzzeitig seine Fahrt und ein noch unbekannter Beifahrer flüchtete sofort aus dem Fahrzeug. Nach Angaben des Polizisten ist der Flüchtige circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und war zum Unfallzeitpunkt mit einer roten Sportshorts und einem weißen T-Shirt bekleidet. Danach beschleunigte der 18-Jährige sein Fahrzeug erneut und ein auf dem Brookweg laufender Jogger musste ihm ausweichen.

Anschließend kam der Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Der nacheilende Kradfahrer konnte den 18-Jährigen noch am Fahrzeug stellen.

Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit leicht verletzt in ein Krankenhaus. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und nutzte das Fahrzeug unbefugt von einem Angehörigen. Ihn erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Beifahrer geben können, und den Jogger sich unter der Rufnummer (0251)-275-0 zu melden.

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