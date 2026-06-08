Polizei Münster

POL-MS: Sachbeschädigung durch rechtsradikale Farbschmierereien in Rosendahl-Osterwick - Polizei bittet um Hinweise

Münster / Rosendahl (ots)

Unbekannte haben zwischen vergangenem Donnerstag (04.06.) und Freitag (05.06.) sowohl an einem Zaun und einer Brücke auf dem Ludgerusweg als auch an einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle auf der Darfelder Straße in Rosendahl-Osterwick mehrere Sachbeschädigungen in Form von rechtsradikalen Farbschmierereien begangen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die unbekannten Täter schmierten in hellblauer und grauer Farbe zwei Hakenkreuze an das Wartehäuschen der Bushaltestelle "Im Kleining". An einem nahgelegenen Holzzaun, auf der Straße und an den Wänden einer Unterführung brachten die Täter die Zahlen "1161" und weitere rechtsextremistische Zahlencodes sowie Hakenkreuze an.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

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