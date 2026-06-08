PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Sachbeschädigung durch rechtsradikale Farbschmierereien in Rosendahl-Osterwick - Polizei bittet um Hinweise

Münster / Rosendahl (ots)

Unbekannte haben zwischen vergangenem Donnerstag (04.06.) und Freitag (05.06.) sowohl an einem Zaun und einer Brücke auf dem Ludgerusweg als auch an einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle auf der Darfelder Straße in Rosendahl-Osterwick mehrere Sachbeschädigungen in Form von rechtsradikalen Farbschmierereien begangen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die unbekannten Täter schmierten in hellblauer und grauer Farbe zwei Hakenkreuze an das Wartehäuschen der Bushaltestelle "Im Kleining". An einem nahgelegenen Holzzaun, auf der Straße und an den Wänden einer Unterführung brachten die Täter die Zahlen "1161" und weitere rechtsextremistische Zahlencodes sowie Hakenkreuze an.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 16:04

    POL-MS: Unfallflucht "Am Stadtgraben" - Polizei sucht Zeugen für Unfall am 19. Mai

    Münster (ots) - Bereits am Dienstag, den 19. Mai, gegen 10 Uhr hat ein bislang unbekannter Peugeot-Fahrer eine 21-jährige Radfahrerin auf der Straße Am Stadtgraben zu Fall gebracht. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Peugeot-Fahrer, von der Straße Am Stadtgraben nach rechts in ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:19

    POL-MS: Pkw stößt mit Stuhl auf Geiststraße zusammen - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem es in der Nacht zu Donnerstag (04.06., 00:17 Uhr) zu einem Unfall auf der Geiststraße gekommen ist, weil ein Pkw mit einem Stuhl zusammengestoßen ist, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen. Den Angaben des 54-jährigen Fahrers zufolge war er mit seinem Pkw auf der Geiststraße Richtung Hammer Straße unterwegs. Auf Höhe der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:15

    POL-MS: Fußgänger bei Kollision mit Radfahrer leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

    Münster (ots) - Nach einem Unfall zwischen einem 38-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten Radfahrer am Mittwochmittag (03.06., 12:05 Uhr) im Bereich Aegidiistraße/Aegidiitor ist die Polizei auf der Suche nach dem beteiligten Radfahrer und möglichen Zeugen. Nach Angaben des 38-Jährigen war er im Bereich Aegidiistraße/Aegidiitor unterwegs und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren