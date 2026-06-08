Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht "Am Stadtgraben" - Polizei sucht Zeugen für Unfall am 19. Mai

Münster (ots)

Bereits am Dienstag, den 19. Mai, gegen 10 Uhr hat ein bislang unbekannter Peugeot-Fahrer eine 21-jährige Radfahrerin auf der Straße Am Stadtgraben zu Fall gebracht. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Peugeot-Fahrer, von der Straße Am Stadtgraben nach rechts in die Universitätsstraße abzubiegen. Die 21-Jährige fuhr währenddessen mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Am Stadtgraben und überquerte die Universitätsstraße. Um einen Zusammenstoß mit dem Abbiegenden zu vermeiden, bremste die Frau stark ab, fiel zu Boden und verletzte sich. Der Unbekannte fuhr ohne Anzuhalten weiter. Passanten eilten ihr zur Hilfe. Nach Angaben der Frau musste auch ein weiterer Radfahrer stark abbremsen. Die Zeugen gaben gegenüber der 21-Jährigen vor Ort an, dass es sich um einen schwarzen Peugeot gehandelt hatte.

Die Polizei bittet nun die Zeugen und den weiteren unbekannten Radfahrer, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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