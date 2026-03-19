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Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall in Handorf - Drei Autos beteiligt und zwei Personen leicht verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (18.03., 09:25 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Handorfer Straße auf Höhe eines Gartencenters gekommen, bei dem drei Pkw beteiligt waren und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein 53-jähriger Münsteraner, der mit seinem Skoda in Richtung Warendorf unterwegs war, aus bislang unbekannten Gründen von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 41-jährigen aus Ochtersum. Beide Fahrzeuge schleuderten durch den Zusammenstoß über die Fahrbahn und die Insassen beider Autos wurden leicht verletzt.

Der Ford einer 51-jährigen Münsteranerin, die hinter dem Peugeot fuhr konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 51-Jährige blieb unverletzt.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Der Skoda und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Handorfer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 11.40 Uhr gesperrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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