POL-MS: 46-jähriger Tatverdächtiger nach Messerangriff in Emsdetten festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an

Polizisten haben am Freitagnachmittag einen 46-jährigen Tatverdächtigen nach dem Messerangriff auf einem Supermarkt-Parkplatz in Emsdetten festgenommen. Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den Verdächtigen an.

Intensive Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission unter der Leitung von Frank Schneemann bei der Polizei Münster führten die Beamten schnell auf die Spur des 46-Jährigen. Der Aufenthaltsort des Briten, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war zunächst unbekannt. Am Freitagnachmittag erfolgte dann der Zugriff in Emsdetten.

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, am 29.5. (gegen 2 Uhr) auf dem Supermarktparkplatz an der Borghorster Straße in Emsdetten zunächst einem 22-jährigen Mann einen Stich mit einem Messer in den Rücken versetzt zu haben. Unmittelbar danach soll er einem 28-jährigen Mann mit dem Messer in Herzgegend gestochen haben. Bei diesem Stich rief er lebensgefährdende Verletzungen bei dem 28-Jährigen hervor. Durch eine Notoperation konnte das Leben des Mannes gerettet werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Bereits am Samstagmittag wurde der 46-Jährige einem Richter vorgeführt. Der Tatverdächtige äußerte sich bislang nicht zu dem Tatvorwurf.

Presseanfragen beantwortet Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

