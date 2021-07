Polizei Münster

POL-MS: Gegen geparkte Autos gefahren - "Ente"-Fahrer pustet 1,7 Promille

Münster (ots)

Ein 58-jähriger Mann hat am Mittwochabend (14.07., 23:40 Uhr) mit seiner "Ente" zwei geparkte Autos beschädigt. Der 58-Jährige war mit seinem weißen Citroen auf der Kanalstraße unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und die Fahrzeuge ineinander schob. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten trafen den Münsteraner sitzend im Auto an, die Sprache des 58-Jährigen war verwaschen. Beim Aussteigen aus dem Auto schwankte der Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizisten nahmen den Münsteraner mit zur Wache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 6.500 Euro.

