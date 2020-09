Polizei Münster

POL-MS: 17-jährige Valentina-Narcisa B. vermisst - Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Münster (ots)

Seit dem 31. August wird die 17-jährige Valentina-Narcisa B. aus Münster vermisst.

Sie startete am Montagmorgen von der Steinfurter Straße in Richtung Wolbeck. Üblicherweise fährt sie mit dem Bus zur Schule. Dort kam sie jedoch nicht an.

Valentina-Narcisa B. ist etwa 1,60 Meter groß, hat lange dunkelbraune Haare, braune Augen, trug weiße Puma-Schuhe und hatte einen Nike-Rucksack dabei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

