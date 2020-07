Polizei Münster

POL-MS: Raser in Coesfeld - Polizei fahndet nach Rene Thorsten Werner

Münster / Coesfeld (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "Auto rast durch Innenstadt von Coesfeld - Zwei Personen leicht verletzt - Mordkommission im Einsatz" (ots 18.7., 16:04 Uhr)

Nach der Flucht eines schwarzen Kleinwagens durch die Innenstadt von Coesfeld am Freitagabend (17.7., 19:15 Uhr), bei dem der 29-jährige Rene Thorsten Werner zwei Personen leicht verletzt und mehrere Passanten gefährdet haben soll, sucht die Polizei den Beschuldigten nun mit einem Lichtbild.

"Die bislang erfolgten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen", erklärte der Leiter der Mordkommission Erster Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux. "Wir suchen den 29-jährigen Coesfelder nun mit Bild."

Ein Richter erließ gestern (20.7.) Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den 29-Jährigen.

"Es ist lediglich einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass in dem Außenbereich der Gastronomie nicht ein Restaurantgast, Kellner oder sonstiger Passant den schmalen Bereich, den der Beschuldigte für seine Durchfahrt genutzt hat, betreten hat", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "In Anbetracht der hohen Geschwindigkeit des von dem von Beschuldigten gesteuerten Pkw wäre in diesem Fall ein tödlicher Ausgang kaum zu vermeiden gewesen."

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Medienauskünfte erteilt der Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 4942415.

