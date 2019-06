Polizei Münster

POL-MS: Niederländische Drogendealer am Bremer Platz ertappt - 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten beobachteten am Montag (24.6., 15:25 Uhr) am Bremer Platz zwei mutmaßliche Drogendealer, ertappten sie in einer Nebenstraße beim Verkauf von Kokain und nahmen sie fest. Ein Richter schickte den 18-jährigen Niederländer gestern (25.6.) in Untersuchungshaft.

Bei der Durchsuchung der 18- und 19-jährigen Männer fanden die Beamten Kokain in der Unterhose des 18-Jährigen, in den Taschen des 19-Jährigen Marihuana. Der 18-Jährige gab zu, Kokain aus den Niederlanden eingeschmuggelt und in Münster verkauft zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen ihn. Ein Richter folgte dem Antrag und ordnete Untersuchungshaft an.

