Polizei Münster

POL-MS: Mit dem Moped gegen Auto gekracht - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein 20-jähriger Mopedfahrer krachte am Sonntag (26.5., 3:45 Uhr) an der Hansestraße in ein geparktes Auto. Zeugen hörten einen lauten Knall, beobachteten wie sich der 20-Jährige mit Personen unterhielt und anschließend davon fuhr. Im Anschluss meldete sich der leicht verletzte Drensteinfurter bei der Polizei. An dem Auto und dem Moped entstand Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

