Polizei Münster

POL-MS: Trunkenheit im Verkehr

Münster, OT Centrum (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 30.05.2019, gegen 01.49 Uhr, befährt ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus Münster den Radweg des Schlossplatzes aus Rtg. Neutor kommend in Rtg. Gerichtsstr. Eine zeitgleich auf der Straße Schlossplatz befindliche Streifenbesatzung des PP Münster wird auf den 18-jährigen aufmerksam, da er in leichten Schlangenlinien den Radweg entlangfährt. Gegenüber der Einmündung Überwasserstraße wird der Fahrradfahrer darufhin angehalten und kontrolliert. Hierbei stellen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 18-jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergibt einen Wert von 1,94 Promille. Daraufhin wird der Fahrradfahrer einer Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm von der diensthabenden Bereitschaftsärztin eine Blutprobe entnommen wird. Ihm wird die Weiterfahrt mit dem Fahrrad bis zur Ausnüchterung untersagt. Den 18-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Martin Hummelt

Polizei Münster

Leitstelle

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell