POL-MS: Räuber vom Hohen Heckenweg in Untersuchungshaft

Nachdem Polizisten Montagnachmittag (27.5.) am Hohen Heckenweg einen 52-jährigen Räuber festnahmen, schickte ein Richter den Münsteraner am Dienstagnachmittag (28.5.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Der 52-Jährige griff die Kassiererin und eine weitere Zeugin mit einem Messer an und stach der 63-Jährigen in die Arme, als er mit Bargeld aus dem Supermarkt flüchtete. Ein Zeuge verfolgte den Täter und stellte ihn noch in der Nähe des Tatorts.

