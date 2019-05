Polizei Münster

POL-MS: Mit Tresoren geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstag (25.5., 16:10 bis 17:45 Uhr) in ein Haus am Silberbrink ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume. Nachdem die Diebe die Zimmer nach Wertvollem durchsucht hatten, flüchteten sie mit zwei Tresoren in unbekannte Richtung. Eventuell haben Anwohner etwas Auffälliges bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

