Polizei Münster

POL-MS: Scheibe von Minibagger eingeschlagen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte schlugen in der Zeit zwischen Freitagmittag (17.5., 12:00 Uhr) und Montagmorgen (20.5., 07:00) die Scheibe eines Minibaggers ein. Der Bagger der Marke Volvo stand verschlossen an einer Baustelle am Anton-Knubel-Weg. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Hinweise an 0251 275-0

