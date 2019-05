Polizei Münster

POL-MS: Radlerin nimmt Autofahrer die Vorfahrt - 22-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Eine 22-jährige Radfahrerin verletzte sich am Mittwoch (15.5., 20:07 Uhr) auf der Salzstraße Ecke Klosterstraße bei einem Unfall leicht. Die Münsteranerin war auf der Salzstraße stadtauswärts unterwegs. Der 52-jährige Autofahrer fuhr mit seinem VW auf der Klosterstraße Richtung Winkelstraße. Im Kreuzungsbereich sah die 22-Jährige den bevorrechtigten Autofahrer zu spät und krachte in die Fahrzeugseite. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

