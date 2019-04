Polizei Münster

POL-MS: Vollsperrung der Autobahn 2 in Richtung Oberhausen ab Castrop-Rauxel Henrichenburg - ein weiterer Pkw-Fahrer schwer verletzt.

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen - Transporter-Fahrer am Unfallort verstorben" (ots vom 24.04., 10:03 Uhr)

Bei dem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (24.4., 09:16 Uhr) wurde auch ein Pkw-Fahrer schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Pkw hinter dem Transporter ebenfalls auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs. Der Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Klein-Lkw. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Autobahn ist in Richtung Oberhausen voraussichtlich noch bis 13:00 Uhr ab Castrop-Rauxel Henrichenburg voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro.

