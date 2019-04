Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - 37-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Donnerstagmorgen (11.4., 3:57 Uhr) an der Ludgeristraße zwei Einbrecher auf frischer Tat fest. Der 37-jährige Täter sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Beamten beobachteten die beiden Männer vor einer aufgebrochenen Reisebürotür und kontrollierten sie. Gegen den 37-jährigen Münsteraner lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl vor. Darin wird ihm vorgeworfen in acht Fällen vorrangig in Geschäftsräume im Innenstadtbereich eingebrochen zu sein. Bei seinem 32-jährigen Komplizen fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug in einer Tasche.

Die Polizisten nahmen das Duo vorläufig fest. In der Wohnung des 37-Jährigen fanden die Beamten Diebesgut und umfangreiches Beweismittel. Ermittlungen ergaben, dass der 37-Jährige neben den acht im Haftbefehl vorgeworfenen Taten und der des Reisebüros noch für fünf weitere Einbrüche verantwortlich sein soll. Der Münsteraner sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Münster

