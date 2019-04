Polizei Münster

POL-MS: Auto schleudert in Leitplanke - Verkehrseinschränkungen am Kreuz Münster-Süd

Münster (ots)

Ein 52-jähriger Autofahrer verlor Montagmittag (8.4., 14.12 Uhr) auf der Autobahn 1 am Kreuz Münster-Süd die Kontrolle über seinen VW und schleuderte in die Leitplanke. Der Mann aus Telgte war in Richtung Osnabrück unterwegs und beschädigte bei dem Unfall mehrere Elemente der Leitplanke. Der 52-Jährige verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen liegt dem Unfallgeschehen ein Krankheitsfall zu Grunde. Die Abfahrt von der Autobahn 1 am Kreuz Münster-Süd in Richtung Münster und Wuppertal war für die Bergung bis 16.20 Uhr gesperrt.

