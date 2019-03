Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Radfahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein augenscheinlich alkoholisierter Radfahrer beschädigte am frühen Freitagmorgen (29.3., 1.20 Uhr) auf der Melchersstraße einen geparkten Pkw, verletzte sich dabei und flüchtete.

Eine Zeugin beobachtete den Unbekannten auf der Leeze. Er fuhr in Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahn, stieß plötzlich seitlich gegen den Opel und stürzte. Der Unbekannte fiel auf die Straße, rappelte sich auf, schwang sich wieder auf seine Leeze und radelte in Richtung Gertrudenstraße davon. Nach Angaben der Zeugin zog sich der Radfahrer bei dem Sturz eine blutende Wunde an der rechten Hand zu. Der Flüchtige ist etwa Mitte 20, 1,85 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze, dunkle Haare. Er trug eine Brille und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem dunklen Anzug und der Schärpe einer Studentenverbindung. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell