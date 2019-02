Polizei Münster

POL-MS: Am Steuer eingeschlafen - Auto landet im Graben

Münster / Dülmen (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer verletzte sich am Mittwoch (20.2., 17:19 Uhr) auf der Bundesstraße 474 in der Auffahrt zur A 43 nach einem Sekundenschlaf schwer.

Der Münsteraner war Richtung Dülmen unterwegs. Als er kurzzeitig am Steuer einschlief, kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im angrenzenden Graben auf dem Dach. Der 57-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Peugeot befreien. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden.

