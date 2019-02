Polizei Münster

POL-MS: Seit Samstagmorgen vermisst - Polizei sucht 79-jährigen Münsteraner

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Die Polizei sucht seit heute Mittag (16.2., 11:30 Uhr) mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem 79-jährigen Berno Harling. Der Vermisste wurde gestern Abend (15.2., 18:30 Uhr) zuletzt in Münster Hiltrup am Kanal im Bereich "Osttor" gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Wolbecker in einer hilflosen Lage befindet. Die Suchmaßnahmen wurden von einem Polizeihubschrauber und einer Einsatzhundertschaft unterstützt. Aktuell sind am Kanal in Hiltrup Taucher der Feuerwehr und der DLRG im Einsatz. Die Suche mit Mantrailer-Hunden verlief bislang ergebnislos.

Der Vermißte ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat eine Glatze und trägt einen weißen Oberlippenbart. Der 79-Jährige ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs. Hinweise zu seiner Kleidung liegen nicht vor.

Ein Foto ist beigefügt.

Hinweise auf die vermißte Person nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Leitstelle

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell