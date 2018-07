POL-MS: Alkoholisiert und mit dem Handy am Ohr auf der Leeze

Münster (ots) - Einen alkoholisierten Radfahrer mit dem Handy am Ohr zogen Polizisten am Sonntagmorgen (8.7., 1.49 Uhr) auf der Hammer Straße aus dem Verkehr. Die Beamten sahen den 46-Jährigen telefonierend und in Schlangenlinien fahren. Bei der Kontrolle rochen die Beamten sofort die Alkoholfahne. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Münsteraner wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

