POL-MS: Radfahrer stürzen beim Überholen - 27-Jähriger verletzt

Münster (ots) - Zwei Radfahrer stürzten am Freitagabend (6.7., 19.40 Uhr) beim Überholen an der Westfalenstraße. Ein 43-Jähriger fuhr hinter einem 27-Jährigen in Richtung Münster. Als der Hintere überholte, berührten sich die Fahrräder, so dass beide die Kontrolle über ihre Leeze verloren. Beim Sturz auf die Straße verletzte sich der 27-Jährige. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

