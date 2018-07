POL-MS: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 28. Juni und Dienstag (03.07., 16 Uhr) in ein Vereinsheim an der Robert-Bosch-Straße ein. Die Einbrecher schlugen ein Loch in die Scheibe der Eingangstür, griffen durch und öffneten die Tür. Die Diebe drückten eine Tür im zweiten Obergeschoss mit Gewalt ein, hebelten einen Wandschrank auf und durchsuchten Kartons und sämtliche Aktenschränke in einem Büroraum, sowie in einem Lagerraum. Die Einbrecher entwendeten einen schwarzen Toner und eine Geldkassette mit einer dreistelligen Summe an Bargeld. Anschießend verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

