POL-MS: Beim Abbiegen Fahrradfahrerin erfasst

Münster (ots) - Am Dienstagabend (03.07., 18:50 Uhr) erfasste ein Pkw-Fahrer an der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Dahlweg eine 20-jährige Radfahrerin. Der 30-Jährige gab an, er hätte bei roter Ampel gebremst und sich bei Grün langsam nach rechts vorgetastet, als die 20-Jährige aus dem Nichts plötzlich erschien. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

