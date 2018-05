POL-MS: Mit Pistole bedroht und Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein Unbekannter raubte am frühen Donnerstagmorgen (3.5., gegen 6 Uhr) den Mercedes eines 29-jährigen Niederländers. Er war auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs und machte auf dem Rastplatz Münsterland West Halt. Nach dem Tanken kehrte er zurück zu seiner grauen A-Klasse, als plötzlich der Unbekannte vor ihm stand und auf die Pistole in seiner Hosentasche hindeutete. Anschließend zwang der Täter den 29-jährigen sich auf den Beifahrersitz zu setzen und stieg seinerseits hinters Steuer. Er fuhr wieder auf die Autobahn, hielt dem Niederländer die Pistole an die Schläfe und stoppte an der Weseler Straße. Dort ließ er den 29-Jährigen aussteigen und fuhr weiter in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte wird als circa 1,85 Meter groß, 30 Jahre alt, kräftig und schwarzhaarig beschrieben. Er war mit einem grauen Trainingsanzug bekleidet.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Polizei Münster

Antonia Klein

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

