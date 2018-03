POL-MS: Versicherungskennzeichenwechsel - WICHTIG!!

Münster (ots) - Seit gestern müssen die Versicherungskennzeichen an Mofas, Kleinkrafträdern und ähnlichen Gefährten gewechselt worden sein. Das ehemals schwarze Versicherungskennzeichen muss nun durch das aktuelle blaue Versicherungskennzeichen ausgetauscht werden. Dieses hatten gestern schon vier motorisierte Zweiradfahrer versäumt. Alle erhielten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Versicherung. "Diese Strafanzeigen lassen sich am besten dadurch vermeiden, indem man sich schnell ein neues, blaues Versicherungskennzeichen zulegt und mit dem alten garnicht mehr weiterfährt," so der Verkehrssicherheitsberater Michael Rathmann vom Polizeipräsidium Münster.

Verfasser: Klaus Laackman

