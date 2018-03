POL-MS: Bus komplett ausgebrannt

Münster_A 43 Recklinghausen (ots) - In Recklinghausen auf der L 511 in der Zufahrt zur A 43 Richtung Wuppertal geriet gegen 14:30h ein Reisebus der Fa. Graef vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand. Für die Feuerwehr war bei Eintreffen nichts mehr zu retten. Der Bus, ohne Fahrgäste - der Fahrer hatte das Fahrzeug verlassen können, brannte bereits in voller Ausdehnung. Brandrückstände auf der Fahrbahn und das gefrorene Löschwasser wurden zu Gefahrenquellen. Der Brandort wurde abgesperrt und durch die AM Recklinghausen wurden ca. 300 kg Streusalz eingesetzt.

