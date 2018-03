POL-MS: Erneute BMW-Aufbrüche in Mauritz und Roxel - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.2., 22 Uhr bis 1.3., 7:40 Uhr) drei BMW in Mauritz und Roxel auf. Am Maikottenweg, an der Skagerrakstraße und am Stellmacherweg bauten die Diebe fachmännisch zwei Lenkräder und ein Navigationsgerät aus.

Dienstag- und Mittwochnacht brachen Diebe in zehn angezeigten Fällen BMW auf und bauten Elektronik aus. In der ersten Nacht beobachteten Zeugen einen Verdächtigen. Erfahrungen zu vorherigen Verfahren haben gezeigt, dass die Täter zumeist arbeitsteilig arbeiten und in Banden organisiert sind. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass möglicherweise ein Täter im Auto in der Nähe Schmiere steht, während einer oder mehrere Mittäter die Autos aufbrechen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

Bei verdächtigen Beobachtung bittet die Polizei darum, sofort die "110" zu wählen.

